Ora è ufficiale, Lorenzo Insigne è un giocatore del Toronto. L'attaccante del Napoli e della Nazionale Italiana si unirà al club canadese al termine della stagione, avendo firmato un contratto quadriennale con decorrenza dal 1° luglio 2022. Ecco il comunicato: "Il Toronto FC annuncia oggi che l'esterno della Nazionale Italiana Lorenzo Insigne ha firmato un pre-contratto per entrare a far parte del club con un contratto quadriennale che inizierà il 1° luglio 2022. Sarà aggiunto al roster come Designated Player in attesa della ricezione da parte della sua Nazionale del Certificato di trasferimento (ITC)".