. Ecco il comunicato. "In seguito al tampone molecolare effettuato questa mattina è emersa la positività al Covid-19 di Lorenzo Insigne. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. Proprio in seguito al risultato del capitano, anche il resto della squadra è stata sottoposta a tampone molecolare per verificare la presenza di altri eventuali positività".