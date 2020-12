Da ora in poi, chi giocherà a Napoli contro la squadra di Gattuso, metterà piede ufficialmente nello stadio Diego Armando Maradona. La giunta comunale, con la delibera proposta dal sindaco Luigi de Magistris e dall'assessore alla Toponomastica Alessandra Clemente, ha detto sì alla scelta di intitolare l'impianto al numero dieci argentino scomparso il 25 novembre a 60 anni. Ecco la nota: "Al più grande calciatore di tutti i tempi che con il suo immenso talento e la sua magia ha onorato per 7 anni la maglia del Napoli, regalandole i due scudetti e altre coppe prestigiose e ricevendo in cambio dalla città amore eterno".