Dopo le polemiche, la nota ufficiale del club: il ritiro 'bolla' del Napoli sarà presso la struttura alberghiera adiacente al campo d'allenamento degli azzurri, dunque a Castel Volturno in provincia di Caserta. "La SSC Napoli conferma che sarà Il “Golden Tulip Resort Marina di Castello” a ospitare la squadra del Napoli in isolamento domiciliare. Alla struttura, regolarmente operativa e funzionante, e a tutta la sua governance vanno i ringraziamenti della SSC Napoli per l’impegno e la fattiva collaborazione".