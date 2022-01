Altro caso di Covid tra le file del Napoli. Questa volta a risultare contagiato è Malcuit, che comunque non è entrato in contatto di recente con il resto della squadra perchè già in isolamento fiduciario. Il giocatore - fa sapere il club partenopeo in una nota - è asintomatico e osserverà il periodo di quarantena presso il proprio domicilio. Confermata, invece, la negatività di Petagna, a sua volta in isolamento nei giorni scorsi, che sarà dunque a disposizione di Spalletti per la sfida di giovedì sera contro la Juve all'Allianz Stadium.