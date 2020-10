3









Dopo le polemiche nella giornata di domenica per non essersi presentati a Torino domenica sera per il posticipo contro la Juve, attraverso una nota ufficiale il Napoli comunica che sono tutti negativi quelli processati nel corso dell'ultimo giro effettuato nelle scorse ore, con una nota apparsa sul sito ufficiale: "Mancano solo due tamponi in elaborazione tra quelli effettuati ieri. Tutti quelli processati sono negativi al Covid-19".