L'ASL di Napoli ha posto tutto il gruppo squadra degli azzurri in isolamento fiduciario: gli uomini di Gattuso, staff compreso, non hanno dunque possibilità di uscire dalle loro abitazioni se non per recarsi all'allenamento di quest'oggi presso lo stadio San Paolo. In seguito alla positività di Zielinski ed Elmas, la decisione dell'autorità sanitaria locale è stata accettata dal club di De Laurentiis, che ha optato per sciogliere il ritiro previsto per la gara contro la Juventus così da permettere il ritorno ai giocatori presso le loro abitazioni. L'unico a non essere rientrato è Milik: il polacco era già partito per la Polonia prima che il provvedimento entrasse in vigore.