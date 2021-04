Calciomercato.com fa il punto sulla situazione in casa Napoli, partendo dal dubbio tra i portieri: al momento, c'è Meret in vantaggio su Ospina. Di sicuro, rientra Koulibaly dopo la squalifica e per fare coppia con lui al centro della difesa è in vantaggio Rrahmani su Maksimovic e Manolas. Sulle fasce Di Lorenzo a destra e Hysaj a sinistra. C'è il ritorno anche di Demme che ha smaltito ​l’infiammazione tibiale posteriore della gamba sinistra. Di fianco a lui ancora Fabián Ruiz.



Cambia anche l'attacco: in primis c'è il ritorno di Lozano dal 1' (ultima maglia da titolare il 13 febbraio contro la Juventus), lo spostamento di Mertens prima punta con l'inserimento di Zielinski alle sue spalle e Insigne come sempre sull'out mancino. Saranno due armi importantissime a gara in corso Osimhen e Politano, così come potrebbe esserlo Elmas, protagonista di una buona prova contro il Crotone.