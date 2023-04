Un giorno di recupero, ma non basta. Dopo l'eliminazione in Champions League, il Napoli ha bisogno di recuperare e smaltire tossine, così Spalletti ha deciso di concedere un po' di pausa ai suoi prima della partita contro la Juventus, prevista per domenica sera. Della sfida, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, non faranno parte i tre infortunati nella gara di ritorno col Milan. Fuoriper una distorsione alla caviglia destra che appare lieve, ma non gli permetterà di esserci, oltre a Politano e Mario Rui.