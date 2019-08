Fernando Llorente, ex indimenticato bomber della Juve, è vicino al Napoli. Terminato il suo rapporto biennale con il Tottenham, l’attaccante spagnolo, attualmente svincolato, sta ascoltando le proposte che gli giungono dalle varie parti d’Europa prima di decidere quale sarà la sua prossima casa. Come riporta Repubblica, il DS del Napoli Cristiano Giuntoli ha individuato nel centravanti il profilo perfetto per completare il reparto avanzato dei partenopei che vedrebbe Milik come prima scelta e Llorente come suo sostituto. La trattativa tra le parti è già avviata e se dovesse andare a buon fine, per il Re Leone si tratterebbe di un ritorno in Serie A, competizione da lui già giocata, e vinta, per due volte con la maglia della Juventus: correvano le stagioni 2013/14 e 2014/15.