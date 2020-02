Napoli-Torino è una delle cinque partite che si giocheranno in questa 26a giornata. Dopo la vittoria della Lazio alle 15 contro il Bologna con il conseguente sorpasso sulla Juve e il rinvio di Udinese-Fiorentina a causa del Coronavirus, alle 20.45 al San Paolo scendono in campo due squadre che stanno provando a uscire da due momenti complicati per diversi motivi. E' la seconda ultima gara del sabato, in attesa delle altre due partite di domani (Lecce-Atalanta alle 15 e Cagiari-Roma alle 18) e di capire se lunedì si giocherà il posticipo Sampdoria-Verona.