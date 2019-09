#Mertens è stato distrutto per l'episodio di #Firenze#DouglasCosta che va ad esultare sotto la curva dei napoletani?

Ne aveva sentito parlare? Qualcuno si è indignato? Nessuno alza la voce per questo schifo che infanga ogni valore dello sport? Dove siete moralisti? Venite fuori! pic.twitter.com/PxPvyInEwG — Arturo Minervini (@ArturoMinervini) September 4, 2019

. Per fortuna, però, al contrario di altre grandi sfide tra le due squadre che l'hanno preceduta, lo strascico di polemiche non si è fatto sentire, grazie all'ottima direzione arbitrale di Daniele Orsato. I tifosi azzurri, però, hanno trovato comunque un motivo perin particolare uno tra i protagonisti bianconeri per un episodio avvenuto in occasione del gol vittoria., secondo la ricostruzione, avrebbe"Mertens è stato distrutto per l'episodio di Firenze, Douglas Costa che va ad esultare sotto la curva dei napoletani?", "Le luci su certi episodi volutamente non le accendono", "Inopportuno. Questo fa male al calcio", "Che bisogno c'è di provocare? Non sono per niente capaci di godersi le vittorie e non accettano le sconfitte", sono questi soltanto alcuni dei commenti dei tifosi del Napoli su Twitter (li trovate in gallery), oltre a, nei confronti del brasiliano. Reo semplicemente di aver esultato, come sottolineano alcuni altri tifosi sui social, rivolto a una telecamera e non ai tifosi ospiti, indicando lo stemma del proprio club, di cui è tornato assoluto protagonista in quest'ultimo periodo, sotto la guida di Maurizio Sarri.