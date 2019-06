La notizia dell’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus ha scatenato le prime reazioni tra i tifosi bianconeri e non solo. A Napoli gli ex supporters del tecnico toscano non hanno gradito la sua decisione ed hanno manifestato prontamente. I partenopei hanno sfogato la propria amarezza sui social ed hanno anche deciso di prendere un provvedimento tanto drastico quanto significativo. Infatti, su Facebook, c’è chi ha proposto di eliminare la targa dedicata al “Comandante” con tanto di stella rossa presente al numero civico 51 di via Silvio Italico a Bagnoli, sulla facciata del palazzo in cui nacque Sarri. Ancora non è chiaro se l’idea troverà un’attuazione, ma la dice lunga sul malcontento presente tra i napoletani.