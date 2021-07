A Napoli le cose non stanno andando troppo per il verso giusto. Dopo il ritardo nella fornitura delle maglie ufficiali della nuova stagione autoprodotte dalla figlia di Aurelio De Laurentiis, ecco a tenere banco la situazione piuttosto tesa legata al rinnovo contrattuale di Lorenzo Insigne, reduce dalla vittoria degli Europei con l'Italia.e vuole proporgli un contratto sotto i 5 milioni d'ingaggio a stagione. Ma il giocatore non ci sta, e come riporta Calciomercato.com incombe