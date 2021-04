Domani sera al Maradona di Fuorigrotta andrà in scena Napoli-Inter, posticipo della 31ª giornata di Serie A. Gli uomini disono alla ricerca di tre punti fondamentali per la rincorsa Champions. La squadra è in ritiro a Palazzo Caracciolo, un hotel nel cuore della città di Napoli. Tanti tifosi all’arrivo della squadra, circa 50 sostenitori che hanno intonato cori come ‘Sarò con te’ e ‘Chi non salta juventino è’. I napoletani sono pronti, il Napoli deve rispondere in campo.