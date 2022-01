1









Si stanno ripetendo i tamponi di Elmas e di un altro calciatore. Lo racconta il titolare di Nefrocenter, il centro incaricato di effettuare i tamponi degli azzurri: "Non so dove lo stanno portando, ma sicuramente stanno rifacendo il tampone. Si sta ripetendo il tampone di Elmas e di un altro calciatore il cui tampone non convince. Elmas ha avuto tre tamponi negativi, tra quelli fatti in Macedonia e a Napoli. Non si tratta dunque di una vera e propria positività, probabilmente, ma di un residuo dopo aver contratto il virus nelle scorse settimane".