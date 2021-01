"Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra ad accezione di Fabian Ruiz. Il calciatore spagnolo è risultato positivo e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio". Così il Napoli ha comunicato l'assenza del centrocampista.



Niente sfida con la Fiorentina, quindi, per lo spagnolo ex Betis Siviglia, fondamentale nel centrocampo di Gennaro Gattuso. Così tutta la squadra, questa sera in ritiro presso l'hotel Britannique di Napoli, si sottopone a nuovi tamponi. Il risultato si otterrà nella mattinata di domani in vista del lunch match delle 12:30 contro la Fiorentina. Intanto Fabián Ruiz ha scritto un messaggio sui social per spiegare la sua situazione