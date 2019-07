Tutti sul palco di Dimaro, tutti sul palco del ritiro del Napoli: giocatori di fronte a tifosi e telecamere per celebrare l'inizio della sua nuova stagione, per fare un po' di festa tutti insieme. Fino a qui tutto normale. E poi? Poi, la solita frecciata alla Juventus:Un coro partito e immediatamente seguito da tifosi e molti dei giocatori. Non tutti, va detto.Ecco il video: