Il Napoli smentisce di essersi mai interessato a Romelu Lukaku. Ieri sera erano circolate voci su un summit del club partenopeo per l'attaccante belga per il quale resta in pole position la Juventus. Gli azzurri hanno però smentito le voci su un'offerta di scambio che prevedeva quota cash ed il cartellino di Milik. In queste ore resta in piedi lo scambio con Dybala che però non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro.