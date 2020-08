La giornata di ieri a Castel di Sangro è stata molto movimentata per il Napoli. Non solo c'è stata la presentazione dei nuovi acquisti, Osimhen e Rrahmani, ma è arrivato anche il noto procuratore Mino Raiola. Sul piatto c'era l'affare Bernardeschi-Milik, dato che Raiola è l'agente dell'esterno della Juventus. Ma non si è parlato solo di loro. Nell'affare che porterebbe Milik in bianconero potrebbe rientrare Luca Pellegrini, terzino sinistro lo scorso anno in prestito al Cagliari. Rappresenta il piano B rispetto a Reguilon. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.