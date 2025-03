Napoli su Gatti, quanto costa il difensore della Juventus?

Getty Images

Napoli su Gatti: la valutazione del giocatore

Il Napoli segue con attenzionecome riportato da Sky Sport, il direttore sportivo del club,ha messo nel mirino il difensore dellaconosce bene il giocatore avendolo avuto in rosa quando ancora era un dirigente bianconero e lo vede come investimento ideale per rafforzare la difesa delGatti ha un contratto con la Juventus fino al 2028 e i discorsi sul rinnovo di contratto si sono fermati . In ogni caso, ovviamente, il Napoli dovrà passare dalla Juventus per riuscire ad ingaggiarlo. Il club bianconero ha prelevato Gatti a gennaio 2022 quando era in Serie B nel Frosinone per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro, lasciandolo in prestito per sei mesi.. Gatti si è anche conquistato più volte la convocazione in Nazionale. Crescita che ovviamente ha aumentato anche il valore del giocatore. Difficile al momento ipotizzare una cifra per la quale la Juventus cederebber il difensore ma sicuramente sarebbe nettamente superiore al prezzo che aveva pagato per acquistarlo.