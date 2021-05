Il Napoli continua il pressing su De Paul. Il club di Aurelio De Laurentiis è uno dei club in lizza per il centrocampista dell’Udinese insieme a Juventus e Inter, ed è pronto battagliare per assicurarsi il giocatore. Come riporta Il Mattino, l’argentino sarebbe perfetto in un centrocampo a tre o sulla trequarti, ma c’è un problema, ovvero le richieste dei friulani. I Pozzo sono bottega cara e vorrebbe più di 50 milioni di euro per De Paul. Il Napoli spera di evitare un’asta e riuscire ad abbassare il prezzo.