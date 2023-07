Il Napoli si guarda attorno alla ricerca di un colpo che sostituisca Hirving Lozano (contratto in scadenza per lui e sirene americane che si fanno sentire). Come racconta Il Mattino, gli intermediari hanno proposto Federico Chiesa al Napoli. Cifre da capogiro, però, perché la Juve chiede 60 milioni per l'ex Fiorentina e il calciatore vorrebbe un ingaggio da 7 milioni a stagione. Per questo motivo non rientra nei piani di De Laurentiis.