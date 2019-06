Dopo la targa, ecco lo striscione. A Napoli non hanno preso proprio bene il trasferimento di Maurizio Sarri alla Juventus, con l'ormai ex "Comandante" azzurro criticato duramente da tutta la piazza. A Bagnoli, come vi abbiamo raccontato ieri, è stata rimossa la targa celebrativa posta nella via in cui è nato il tecnico, che raccontava: "Qui è nato il Comandante Maurizio Sarri. Il popolo napoletano ringrazia l’artefice della bellezza. Hasta siempre comandante". Mentre nella notte alla Sanità è apparso uno striscione molto chiaro, contro Sarri, neo allenatore della Juve: "Un comandante di valore non cade in disonore... Ti sei venduto la dignità a chi ha il 'palazzo' di proprietà".