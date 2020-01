Il Napoli va in ritiro, per scelta dei giocatori. Gli azzurri, reduci dalla pesante sconfitta interna contro la Fiorentina, hanno deciso di preparare il match contro la Juve in programma il prossimo fine settimana in ritiro. Proprio un ritiro "forzato" da parte del presidente De Laurentiis ha fatto implodere la stagione degli azzurri che da quel momento si sono disuniti e non hanno più trovato continuità di prestazioni e risultati, sia con Ancelotti che con Gattuso. Ora preparano in ritiro la sfida coi bianconeri che si giocherà domenica 26 alle 20.45.