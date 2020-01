Non solo la sconfitta, ad affondare ancora di più il Napoli spunta un retroscena relativo al ko contro la Fiorentina. Il protagonista è il brasiliano, che nelle ultime settimane era entrato in orbita Juve come idea in caso di partenza di un centrocampista. Secondo Repubblica, " Il brasiliano aveva infatti reagito male alla sostituzione e dopo avere lasciato di corsa il campo si era dileguato perfino dal San Paolo, salvo poi essere richiamato per andare in ritiro con i compagni".