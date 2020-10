Ancor prima della positività di Elmas, la ASL di Napoli - sezione 2, operativa su Giugliano, comune nel quale abita Zielinski - aveva inoltrato la richiesta di quarantena e isolamento domiciliare previsto dalle norme. Il comunicato: "Dovranno osservare e rispettare, anche alla luce dell'attuale andamento epidemiologico di Covid-19 - rispetto al quale è in corso la massima attenzione per contenere la diffusione del contagio e nell'interesse generale della salute collettiva - l'isolamento fiduciario per 14 giorni". Si appella a queste parole, il Napoli, anche per giustificare la mancata partenza per Torino: dal primo ottobre fino al quattordici, per gli azzurri c'era ufficialmente l'intenzione di rispettare la quarantena consigliata dall'ASL.



DA IL MATTINO - L'edizione de Il Mattino spiega, dunque, come la richiesta del domicilio per la sorveglianza sanitaria non abbia tenuto conto del protocollo FIGC, bloccando dunque la partenza senza potere per farlo. Nel pomeriggio, il Napoli ha sentito gli organi regionali: attraverso l'ufficio di gabinetto, è emersa una risposta chiara. Eccola: "Si conferma che il regime di isolamento prescritto per i soggetti che siano stati individuati dalla competente Asl come contatti stretti di persone risultate positive a SarsCov2 comporta l'obbligo di rimanere nel proprio domicilio con il divieto di allontanarvisi per 14 giorni dall'ultimo contatto intercorso".