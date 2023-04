Le parole di Lucianoa DAZN dopo- "Quando poi vinci partite importanti come questa, a tot partite dalla fine... Sono mattoni belli pesanti, i ragazzi hanno fatto un po' di festa perchè il gol è arrivato nel recupero, quando la porti a casa nel recupero c'è anche più felicità. Ma dobbiamo aspettare a stappare bottiglie, c'è tempo. La squadra ha giocato una buona partita, dopo la Champions ti vengono duemila pensieri, quello che potevi fare... Ti porti dietro un po' di fatica ma più di così diventava difficile fare. Nel secondo tempo siamo stati molto più pericolosi".- "Tutti bravi, se si è insieme le gioie valgono doppio. Come siamo stati insieme mercoledì dopo la sconfitta"."A volte si fa così per difendere certe situazioni, noi abbiamo giocato la partita che volevamo. A volte le partite sono figlie di episodi, di contesti non voluti che vanno al di là della volontà e del tuo lavoro. La squadra ha fatto cose fatte bene per meritarsi questo posto in classifica"."Ogni tanto sì, mi riguardo indietro. Non ho mai viaggiato in prima classe, il fatto di ritrovarsi in condizioni di vincere ripaga di tutti i sacrifici fatti. Quando si parte da una condizione normale come è successo a me e poi arrivi al massimo delle competizioni è una soddisfazione. Quello che ho sofferto per avere le scarpe che non potevo avere da piccolo... Siccome ho sofferto allora, poi me le sono messe. Fai una strada più difficile di altri, parti a livelli differenti, e i ragazzi se lo sono meritato.