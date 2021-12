Luciano Spalletti ha scontato due giornate di squalifica ed è quindi tornato in panchina per guidare il suo Napoli nella delicata partita contro il Milan. Lo ha fatto indossando un paio di scarpette da calcio. Un modo di stare ancora più vicino ai suoi giocatori?

Alla vigilia Spalletti aveva dichiarato di sapere di aver creato problemi ai giocatori facendosi espellere: "Io non posso fare a meno di loro, quando manca qualcuno sono in difficoltà e a disagio, li voglio tutti vicini, e so quanto è importante la presenza di ognuno. Io non ho fatto la cosa giusta e ho penalizzato la squadra in queste due partite e la responsabilità delle due sconfitte è mia e non succederà più perché sono stato male a vederla da fuori".