Così Spalletti a DAZN dopo Napoli-Inter: "Bisogna sempre accettare con serenità quello che dice il campo, poi si traggono gli insegnamenti e degli spunti, abbiamo fatto una buonissima partita, ci sono capitate un paio di palle, ma non le abbiamo sfruttate. Non siamo riusciti nemmeno a mantenere il palleggio. Sono soddisfatto del punto, però poi ci sono capitati un paio di palloni veramente importanti per mettere a posto il risultato. Facciamo la nostra esperienza, siamo contenti del punto fatto".