Intervenuto ai microfoni de Il Corriere della Sera, l'allenatore delLucianoha detto la sua anche sul campionato di Serie A ormai prossimo alla partenza e sulle squadre in lotta per il titolo. Ecco il suo pensiero: "Tutte le squadre di vertice, e oltre alle milanesi e allasi sono aggiunte anche, si sono rinforzate in maniera significativa. Noi facciamo il nostro percorso sapendo che questo sarà un campionato anomalo e dunque strano per tutti. Le partite si giocano in campo non fuori".