Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la, l'allenatore delLucianoha parlato anche della lotta per loe per i posti in, facendo riferimento alle "sette sorelle" tra cui spicca anche la. "Quello di domani è uno scontro diretto contro un inquilino del condominio più ambito d'Italia, quel condominio in cui tutti quelli che fanno il mio lavoro vorrebbero abitare", le sue parole. "Quel condominio lì rimarrà integro per tutto l'anno, ci saranno sempre quelle squadre lì a contendersi la Champions League e tutti rimarranno agganciati alla possibilità di entrare lì, che è il primo obiettivo di tutti".