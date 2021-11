Le parole di Spalletti nel post Spartak Mosca-Napoli, sul mancato saluto con il tecnico avversario:"Perché non gli ho dato la mano? Perché non è venuto a salutare all’inizio, si saluta all’inizio della partita. Lui dice che era venuto e io non c’ero ma ero a mettere gli scarpini, poteva venire un minuto dopo ed ero lì, a dieci metri. Il benvenuto si dà all’inizio, non dopo che hai vinto la partita".