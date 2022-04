Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo l'1-1 contro la Roma, dicendo la sua anche sulle parole di Josè Mourinho sulla direzione arbitrale, che a suo dire avrebbe reso "impossibile" ai giallorossi cercare la vittoria. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore dei partenopei: "Un po' di delusione c'è, per lunghi tratti abbiamo condotto bene la gara. Abbiamo poi affrontato una squadra forte che ci ha creato problemi. C'è dispiacere per il finale, avevamo centrocampisti freschi ma non siamo riusciti a gestire la palla come mi aspettavo e il gol subito era evitabilissimo. Mourinho? Non replico. Dal primo minuto in cui sono arrivato qui ho sempre detto ai miei di comportarsi bene, di non alzare mai la voce, e il risultato è che quando vengono gli avversari agiscono come fossero la squadra di casa, montano addosso agli arbitri e fanno di tutto. Potessi tornare indietro non lo rifarei, perché poi alcuni vengono anche influenzati da questo atteggiamento. E non parlo solo della Roma. Di Bello è stato richiamato dal VAR perché quello era calcio di rigore".