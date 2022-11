Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Udinese. Ecco le sue dichiarazioni:- "I rigorini? Non può essere una polemica che ci riguarda. Noi abbiamo il nostro principio, il nostro biglietto da visita. Vogliamo fare calcio, una roba interessante che coinvolga il sentimento dei nostri sportivi perché ci fa piacere. Potrei prendere tutti i giornali che avevano detto su questo rigore e verrebbero fuori cose divertenti. Il rigorino, come viene chiamato, mi sembra molto simile a quello subito contro il Lecce. Però ritorno al mio principio: per il calcio che vogliamo fare questa polemica non ci riguarda".- "Kvara non sarà della partita. Quando arriva a quel livello di pressione muscolare sente ancora male, ci sono altri giocatori che hanno dimostrato importanti qualità, magari non di quel livello lì perché tutti lo individuano come il nuovo grande calciatore del calcio mondiale".