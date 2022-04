Bruttissima sconfitta del Napoli che passa in vantaggio e raddoppia a Empoli, ma si fa poi rimontare nel finale anche per un errore clamoroso di Meret. Al termine del match Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN:



IL KO - "Prendo atto di quello che accade, poi immaginarsi un finale del genere diventava difficile. Purtroppo sono partite in cui gli avversari lottano con l'attenzione giusta, intensità giusta. L'Empoli ha fatto così tutto l'anno. Noi abbiamo perso attenzione e qualche palla di troppo, errori che per il nostro livello non vanno fatti. Sulla continuità e l'atteggiamento ha responsabilità l'allenatore".