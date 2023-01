Un estratto delle dichiarazioni in conferenza stampa di Luciano, tecnico del: "Per il ruolo che abbiamo, per i professionisti che siamo, non pensiamo a nessun tipo dinei nostri confronti. Però se in tanti e spesso tirano fuori questi discorsi è segno che il nostro sistema è migliorabile. Voi dite di dubbi che sentite dire o che percepite. Probabilmente in un momento in cui ladeve essere la nostra prima qualità bisogna andare a lavorare con estrema attenzione. Noi addetti ai lavori dobbiamo essere bravi nei comportamenti scritti, parlati e usati per non alimentare dubbi. Noi dobbiamo fare allo stesso modo, usare l'amore di Napoli per questo sport, usare la voglia di dare felicità alle persone che ci vogliono bene e poi giocare delle belle partite. Non abbiamo da scegliere altre cose. La cosa fondamentale è comportarsi tutti noi in maniera corretta".