Così Luciano Spalletti in conferenza stampa: "Nel momento in cui abbiamo avuto delle difficoltà siamo rimasti capaci e coscienti di mantenere la schiena dritta su quello che deve essere il nostro lavoro, il nostro comportamento. Poi riuscire a portare a casa più punti possibili. Però dipende sempre da quello che fai giorno dopo giorno. Ogni volta c'è in palio qualcosa per far sì che tu sia pronto in fondo alla settimana di giocare le partite. Abbiamo una rosa che anche se cambia di qualche elemento, i calciatori sanno come fare da soli. Anche durante la settimana della Juventus in cui si diceva di voler rinviare quella partita, mi hanno dimostrato di avere il desiderio di scendere in campo. L'hanno giocata facendo un'ottima prestazione portando a casa il risultato. Ci sono delle grandi persone dietro questi calciatori, un gruppo fantastico che ha fatto vedere negli anni di tenerci alla maglia. Ha raccolto meno di quello che meritava".