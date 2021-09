Le parole di Lucianoa Dazn nel post: "Alla fine del primo tempo, si tenta sempre di dire qualcosa, diventano fondamentali le reazioni dei calciatori, nessuno ti regala niente, se non fai qualcosa di diverso si continua come si inizia.Koulibaly? Tutti lo vedono, è una roba da dover vedere da vicino, mette sempre 2 0 3 punti in più degli altri, passa davanti a tutto, è il comandante della squadra per la personalità, è un grande uomo. Manolas ha detto che siamo fortissimi? Bisogna farlo vedere. Ho trovato una squadra che vuole andare a giocare, si vuole confrontare. La Juve abbassava l'attaccante e non rimaneva spazio, ma a inizio ripresa abbiamo cambiato e gli abbiamo messo fastidio. Possiamo fare ancora meglio. Non è stata una vittoria nettissima ma abbiamo meritato di vincere. Anguissa è fondamentale ci dà una completezza che non avevamo, io devo dare qualcosa di più a questa squadra, Gattuso aveva già fatto un buon lavoro, ma c'è da migliorare in personalità. Ho un gruppo eccezionale"