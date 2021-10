L'allenatore del Napoli Lucianoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna: "Espulsione contro la Roma? Io riesco a parlare con tutti, pure col quarto uomo nell'ultima partita.Ogni evento dobbiamo trasformarlo in uno stimolo, io non sono stato né ironico né irrispettoso, ma quello reale, ma se il mio modo di parlare ha fatto apparire così forse devo stare più attento. E' un infortunio, la prossima volta sarò più chiaro, ma pensavo di esserlo stato, l'ho pure chiamato per applaudirlo, non sono andato via con ironia, ma l'ha interpretata così ma ci atteniamo. La possibilità della chiamata del VAR? Può sembrare interessante, ma le società dovrebbero poi attrezzarsi con uno che viene da quel mondo, quindi un ex arbitro o un assistente, che può insegnarci delle cose, ma anche utilizzare la chiamata. Se decidiamo pure noi quello, poi è come le sostituzioni, se la chiamata non la sfrutti e chi te lo dice che sia quella giusta".