Le parole dia Dazn:LA SERATA PIU’ BELLA – “Una serata bella perché la squadra ha giocato uan grande partita, ritmi altissimi che è quello che dobbiamo fare. Una cornice di pubblico importantissima, i napoletani ci stanno sempre dietro, però questa squadra ha saputo ricreare questo amore, una partita giocata nella maniera che questa squadra meritava. Se fanno quello che sta nelle loro qualità possono venire fuori partite importanti come questa”.MESSAGGIO ALLA SQUADRA – “Siamo rimasti dentro la partita nella maniera corretta dopo che hanno fatto gol grazie anche ai tifosi che ci hanno fatto gestire bene quel momento. Dal punto di vista di preparazione della partita noi dobbiamo fare le stesse cose di sempre, ci alleniamo per quello, nel gol che abbiamo preso, se giochiamo sui duelli , sui palloni di nessuno quelli noi ne perdiamo diversi. Non sappiamo fare quella cosa lì, bisogna passare da un’altra parte, bisogna giocare, in ogni fase della partita, questo è il nostro dna”.SODDISFAZIONE – “L’atteggiamento deve essere quello di fare la partita,perché a noi riesce quello, abbiamo difensori abbastanza bravi a giocare in campo aperto. Persa palla si va addosso immediatamente. Poi Osimhen è un calciatore fortissimo, mi stupisce le potenzialità che ha ancora, sono curioso di vedere dove arriva”COME FESTEGGIA - “Stasera vado a cena con i miei figli, poi domani ci si allena”.MESSAGGIO – “A noi stessi, abbiamo sempre il dubbio di non essere a questo livello. La Juve l’hanno sofferta un po’ tutti perch quando si gioca con la Juve tante volte si va contro un colosso, stasera invece hanno fatto vedere che ci si può giocare contro. Quello che non dovevamo fare era il rimorso di essere stati titubanti”