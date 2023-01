Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match, Lucianoha insistito sul fatto che lasia la favorita. Ecco il pensiero del tecnico del: "Capisco che persia conveniente passare da comprimario, ma per una Juve sempre imbottita di campioni è impossibile nascondersi dal ruolo di favorita, certi investimenti si ripagano solo giocando per Scudetto e vittoria Champions. Inutile mettersi il cappello o la barba finta, non c’è quarto posto che soddisfi la Juve. Io buffo? Lui è il più bravo perché lo dice il palmares, io mi inchino al suo palmares".