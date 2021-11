Alla vigilia di Napoli-Lazio arrivano le dichiarazioni di Luciano, tecnico dei partenopei, che in conferenza stampa entra duro: "Per quanto riguarda la stretta di mano vedo questa premura, questa passione a volermi far cambiare ma non ci tengo. Ogni volta che chiamo mia mamma a 90 anni mi dice di restare come sono. In Russia ci sono stato, ci sono persone vere che hanno un comportamento di quelli seri, da persone perbene.Per quanto mi riguarda posso dire che le offese si fanno di persona, non tramite i tweet, facendo come ho fatto io non dandogli la mano. I calciatori dell'Inter mi hanno abbracciato a fine partita, dal primo all'ultimo, quello lo avete visto tutti ed è una cosa che non è interessata a nessuno".