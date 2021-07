Il nuovo allenatore del, Luciano, ha presentato le proprie idee tattiche durante il ritiro di Dimaro. Queste le sue parole, riportate da Radio Kiss Kiss: "Dobbiamo infondere fiducia nei calciatori. Creare stimoli per i calciatori, in modo che si riconoscano in questo progetto. Devono motivarsi e collaborare tra loro. Vogliamo stazionare nella metà campo avversaria. Con uno come Osimhen in attacco soprattutto. Sto avendo le stesse sensazioni positive di quando sono arrivato. Ho constatato le qualità che già presumevo i calciatori del Napoli avessero. Ora aspettiamo gli altri. Abbiamo bisogno del calore dei tifosi ma dobbiamo tenere presente che dovremo meritarci il loro sostegno."