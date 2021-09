Luciano Spalletti domani sera contro la Juventus mira ad abbattere il tabù personale. In 24 anni di carriera, infatti, ha affrontato i bianconeri 27 volte, ma ha vinto soltanto in due occasioni: in campionato il 14 maggio 2017 (Roma-Juventus 3-1) e in Coppa Italia. Nelle restanti 25 gare: 5 pareggi e addirittura 20 sconfitte.