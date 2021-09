"La formazione che scenderà in campo contro la Juventus è già fatta, manca qualche tassello, tutto dipenderà dalle condizioni di Zielinski ma anche dall’esito del ricorso per Osimhen". Lo scrive il Corriere dello Sport, che parla così del Napoli disegnato da Spalletti per la sfida con la Juventus: "In attacco ci sarà Insigne e scalpitano sia Lozano che Politano, entrambi rimasti a casa in questa sosta per le Nazionali. Ospina sostituirà Meret, per il resto difesa classica (Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui) e Lobotka accanto a Fabian, in attesa di conoscere il nome del terzo centrocampista".