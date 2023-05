Intervenuto a un evento a Coverciano, Lucianoha confermato il suo addio al. Ecco le sue parole: "A volte per amore ci si lascia... alla mia età posso decidere di fare qualsiasi cosa. Quando si ha davanti una città come Napoli bisogna chiedersi se siamo pronti a mettere a disposizione il meglio oppure no. Ho bisogno di riposarmi, mi sento stanco. Voglio stare con mia figlia Matilde. Sono felice cheabbia detto questa cosa, era giusto così. Ho chiesto io di stare fermo e starò fermo un anno. Non allenerò il Napoli o altre squadre. Nulla può farmi cambiare idea".