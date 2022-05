Come racconta Gazzetta, un sondaggio c’è stato. Che poi possa diventare una trattativa vera e propria è presto per dirlo. Ma il Napoli si è informato su Federico Bernardeschi, 28 anni, che dopo cinque anni e mezzo in bianconero lascia la Juventus, che non gli ha proposto un rinnovo contrattuale, come del resto fatto anche con Paulo Dybala. Ora l’esterno offensivo, campione d’Europa in carica con la Nazionale di Roberto Mancini, cerca una nuova casa. Ed ecco che il Napoli potrebbe diventare una meta stimolante.