"Con questa squadra andiamo a vincere su ogni campo". E poi la bandiera argentina. Il Napoli, attraverso il suo account Twitter spagnolo, ha pubblicato la top11 dei calciatori del paese che tanto ha dato alla storia degli azzurri. Da Andujar in porta a Diego Maradona in attacco, la squadra ha tanti 'eroi' dei partenopei, praticamente di ogni epoca. Una sola domanda: perché non c'è Gonzalo Higuain? E' infatti presente il Tanque Denis, ma non il Pipita. Nonostante tutte le reti e i record. Che dire? La solita brutta figura.