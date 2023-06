Intervenuto ai microfoni di As, l'attaccante del Napoli Simeone è tornato a parlare anche della vittoria per 5-1 contro la Juve.'È stata dura accettare che non ci sarei stato in Champions, men che meno Osimhen. Ero convinto che la squadra sarebbe potuta arrivare più lontana. È stato un duro colpo, ma pochi giorni dopo vincemmo a Torino con la Juventus e mettemmo le mani sullo Scudetto… Più di un mese di festa, e finiremo domenica'.